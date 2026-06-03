Kırşehir Valisi Demiryürek, MEB AKUB ekibiyle bir araya geldi

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Kırşehir Birimi üyeleriyle buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gönüllü öğretmenler ve personelden oluşan birim, Vali Demiryürek'i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, ekip lideri Mahmut Sami Çapkur ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Gülşen, ekibin arama kurtarma, barınma ve beslenme alanlarında AFAD ile koordineli çalışarak afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde önemli görev aldığını ifade etti.

Vali Demiryürek de yapılan faaliyetlerin çok önemli ve hayati olduğunu vurgulayarak, çalışmalarında başarılar diledi.