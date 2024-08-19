Vali Demirtaş Bursa'dan sevgi seliyle uğurlandı

Vali Demirtaş yüzlerce kişiyle uğurlandı

BURSA - Bursa Valiliğinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan, 1 yıl gibi kısa sürede Bursalılara kendisini sevdiren Mahmut Demirtaş sevgi seli ile uğurlandı.

10 Ağustos 2023 tarihinde Mardin'den Bursa'ya atanan Vali Mahmut Demirtaş, kısa sürede çalışkanlığıyla Bursalılara kendisini sevdirdi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş,Bursa Valiliği'nde il protokolü ile bir araya gelerek vedalaştı. Vali Demirtaş'ı uğurlamaya her görüşten ve her kesimden yüzlerce insan geldi. Gazilerin vedası ise duygulu anlar yaşattı.

"Bursalılara hizmet etmekten onur duydum"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Her şeyden önce Bursa'ya çok teşekkür ediyorum. 1 yıl gibi çok önemli bir sürede burada kaldım. Çok kısa olabilir ama benim açımdan çok önemliydi. Bursa'da kalmak, Bursalıları tanımak, Bursalılara hizmet etmekten onur duydum. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandım. Allah'ım bizi mahcup etmesin. Türkiye'nin genelinde inşallah bundan sonra ülkemizin daha huzurlu, güvenli, refah ve daha mutlu olabilmesi için tüm ekiplerimizle bakanımızın riyasetinde bu süreci yöneteceğiz. Ben tüm ulu şehrin haklarını helal etmesini istiyorum. Benden taraf helal olsun. Çok iyi insanlarımız var. Yeter ki bu insanlara ulaşalım, gönüllerine girelim. Milletin hizmetkarı olacaksınız. Çok şükür bizi sevmişler, buraya gelmişler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.