Vali Davut Gül, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Vali Gül, Bağcılar'daki Demirören Medya Center'a gelişinde Coşkun ve kurum yetkilileri tarafından karşılandı.

Haber merkezini gezen Gül'e, Cemal Coşkun tarafından DHA hakkında bilgi verildi. Vali Gül, çalışanlarla selamlaştı, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun ile Sivas Valisi olduğu dönemde çalıştığını belirten Gül, "Demirören Haber Ajansını ziyarete geldik. Genel müdürümüz yakın zamanda göreve başladı. Kendisiyle daha önceki dönemde Sivas Valiliğimizde, Sivas'ta görev yaptığımız dönemde çalışmıştık. Kendisine, ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Demirören Haber Ajansı'nın bütün personeline teşekkür ediyoruz. Hep sahada sizleri görüyoruz. Allah kazasız belasız görev yapmayı nasip etsin" dedi.

Ziyaretin ardından, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun tarafından Vali Davut Gül'e, Demirören Yayınları'ndan, Ahmet Güleryüz imzalı, 'Yandan Çarklıdan Günümüze İstanbul Vapurları' kitabı hediye edildi.