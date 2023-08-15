Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye Veda Ziyaretinde Bulundu

Ankara'ya ataması yapılan Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cüneyt Epcim, Bayburt Valisi olarak görev yaptığı süre boyunca Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu. Başkan Pekmezci, Vali Epcim'e yaptığı hizmetler için teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. Vali Epcim ise Başkan Pekmezci'ye misafirperverliği ve ilgisi için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.