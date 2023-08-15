Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye Veda Ziyaretinde Bulundu
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Ankara'ya ataması yapılan Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cüneyt Epcim, Bayburt Valisi olarak görev yaptığı süre boyunca Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu. Başkan Pekmezci, Vali Epcim'e yaptığı hizmetler için teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. Vali Epcim ise Başkan Pekmezci'ye misafirperverliği ve ilgisi için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak Ankara'ya ataması yapılan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci, Vali Epcim'e Bayburt için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.
Misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Vali Epcim ise çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - BAYBURT