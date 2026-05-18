Vali Çiçek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı anlamlı günün 107'nci yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık yolunda attığı ilk adımın, inancın, azmin ve gençliğe duyulan güvenin simgesi olduğuna değinen Çiçek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bu anlamlı gün, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan önemli bir mirastır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan, üretken ve güçlü bireyler olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.