Vali Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak atandı

VALİ ÇELİK, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.