Çorum Valisi Çalgan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çorum Valisi Ali Çalgan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy verdi. Yarışmada 112 fotoğraf yer alıyor ve oylama 31 Ocak'a kadar devam ediyor.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Çalgan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bu yılki özel kategorilerden "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını oylayan Çalgan, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karesini seçti.

Çalgan, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Çalgan, "Yılın Kareleri" oylamasında Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden çok güzel görsellerin yer aldığını söyledi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Çalgan, "Haytata dair ne varsa, sanattan spora, ne yazıkki savaş bölgesindeki görüntülere kadar birçok güzel fotoğraf çekilmiş. Seçimi çok zor olan bu kadar güzel eseri bize haber eşliğinde sunan Anadolu Ajansı çalışanlarına, foto muhabirlerine tebirklerimi iletiyorum. Bu seçim sonrasında seçtiğimiz karelerin ne kadarının dereceye gireceğini merakla bekliyorum." dedi.

Çalgan, Anadolu Ajansının "kamu yararı" sorumluluğuyla haber yaptığını, halkı bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
