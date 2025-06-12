Vali Birol Ekici, Cudi Dağı'ndaki Hz. Nuh Camisi Proje Alanını İnceledi

Vali Birol Ekici, Cudi Dağı'ndaki Hz. Nuh Camisi Proje Alanını İnceledi
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Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapılacak Hz. Nuh Camisi proje alanında incelemelerde bulundu. Beraberinde belediye başkanı, üniversite rektörü ve diğer yetkililerle bölgedeki projeleri değerlendirdi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapımı planlanan Hz. Nuh Camisi proje alanında incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Ekici, beraberinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile Cudi Dağı Sefine bölgesine gitti.

Bölgede yapılması planlanan Hz. Nuh Camisi proje alanında inceleme yapan Ekici, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Ekici ve beraberindekiler, daha sonra temmuz ayı başında yapılması planlanan festival alanı ile bölgede yapımı süren yol inşaatını inceledi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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