Elazığ Valisi Hatipoğlu, Türk bayrağını yerden kaldıran çocukları makamında ağırladı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Türk bayrağını yere değmemesi için kaldıran 7 yaşındaki Azad Tatlıdilli ve 9 yaşındaki Özge Genç'i makamında ağırlayarak takdir etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kovancılar ilçesinde ucu yere değen Türk bayrağını kaldıran 7 yaşındaki Azad Tatlıdilli ile 9 yaşındaki Özge Genç'i makamında ağırladı.

6 Mart'ta Kovancılar ilçesinde oturdukları binanın önünde asılı olan bayrağın bir ucunun yere değdiğini gören Tatlıdilli ve Genç, kirlenmemesi için bayrağı yerden kaldırdı.

Çocukların bayrağın yere değmemesi için dakikalarca ellerinde tutması, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çocukların Türk bayrağına karşı gösterdiği duyarlılık takdir topladı.

Hatipoğlu, örnek davranışlarından dolayı Tatlıdilli ve Genç'i makamında ağırlayarak sohbet etti.

Çocuklara teşekkür eden Hatipoğlu, ailelerine de takdirlerini iletti ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / İsmail Şen
