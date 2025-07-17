Vali Aygöl'ün Esnaf Ziyareti Gülümsetti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün, Çemişgezek ilçesinde esnaf ziyareti yaparken korumasına sadece marul verip içine çiğ köfte koymayı unuttuğu anların görüntüsü, izleyenleri gülümsetti.

Kentte sık sık sokağa çıkarak vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Aygöl, yaklaşık 1 hafta önce Çemişgezek'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçedeki çalışmalarla ilgili yetkililerle bilgi alan Aygöl, daha sonra Kale Mahallesi Gedikler Caddesi üzerinde esnafı gezerek çiğ köfteci dükkanına uğradı.

Burada işletme sahibinin ikram ettiği çiğ köfteleri yanındakilerle paylaşan Aygöl, koruma memurlarından birine sadece marul verip içine çiğ köfteyi koymayı unuttu.

Aygöl, bu anlara ilişkin çekilen görüntüleri, "Kendi lokmasına sahip çıkmayan koruma bizi nasıl koruyacak." notunu yazıp gülme emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede ilgi gören görüntü, izleyenleri gülümsetti.