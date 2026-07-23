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Kocaeli Valisi Aktaş'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokrasi için önemini vurgulayarak tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, demokratik hayatın temel unsurlarından olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini bildirdi.

Türk basınında sansürün kaldırılmasının dönüm noktası olan 24 Temmuz'un her yıl Türkiye'de "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif yayıncılık anlayışı, toplumda basına olan güveni artırmanın yanı sıra demokratik düzenimizin de en büyük güvencesidir. Dijitalleşen modern dünyada, doğru bilgiye ulaşma ihtiyacı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Her türlü zorlu şartta, zaman mefhumu gözetmeksizin büyük özveri ve sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

Kaynak: AA / Osman Arslanoğlu
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