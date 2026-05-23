Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı hastanede ziyaret etti. Vali, saldırıyı kınayarak faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ve 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, uğradığı silahlı saldırı sonucu sol bacağından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı, ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Akbıyık, saldırıyı kınayarak, "Bu olayı yapan ya da yaptıran kişileri kınıyoruz. Emniyet birimlerimiz en kısa sürede olayı çözecektir. Çok yönlü ve kapsamlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Akbıyık, "Başkanımızın morali gayet iyi. Olayın faillerinin yakalanması için emniyet birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede sonuca ulaşacağına inanıyoruz. Muğla'da huzur ve güven ortamının bozulmasına asla müsaade edilmeyecek" diye konuştu.

Akbıyık, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını da belirterek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Öte yandan, Vali Akbıyık'a ziyarette; Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz ve Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da eşlik etti.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
