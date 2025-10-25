Haberler

Valensiya'da Sel Felaketinin Siyasi Sorumlularına Karşı Protesto

Güncelleme:
İspanya'nın Valensiya bölgesinde, bir yıl önce meydana gelen sel felaketinde 229 kişinin ölümüne neden olan siyasi sorumlulara karşı binlerce kişi sokaklara döküldü. Göstericiler, özerk yönetim başkanı Carlos Mazon'un istifasını talep etti.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde bir yıl önce 229 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin siyasi sorumlularına karşı binlerce kişi meydanlara çıktı.

Sel felaketinin ardından geçen bir yılda 12. kez sokaklara dökülen Valensiyalılar, gerekli önlemleri almakta geç kaldığı, 229 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle bir kez daha Valensiya özerk yönetim başkanı Carlos Mazon'un istifasını istedi.

Valensiya kent merkezinde organize edilen, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve sol görüşlü siyasi partilerin destek verdiği gösteriye katılan binlerce kişi, Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Mazon'un, felaketi ihmalkar bir şekilde ele alması nedeniyle istifasını talep etti.

Sel felaketi sırasında bir kadın İspanyol gazeteci ile yemekte olan ve önlem almakta çok geç hareket etmekle suçlanan Mazon, tüm eleştirilere ve suçlamalara rağmen iddiaları yalanlayıp, görevinin başında olduğunu belirtiyor.

İspanya'nın Valensiya bölgesinde 29 Ekim 2024'te şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 229 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
