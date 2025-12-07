Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Kuzey Makedonya'da restorasyona alınan eserleri inceledi

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Kuzey Makedonya'da restorasyonları tamamlanan ve devam eden Koca Kadı Camii, Hacı Mahmut Bey Camii ve Haydar Kadı Camii'nde incelemelerde bulundu.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Aksu ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya programı kapsamında Manastır'ı ziyaret etti.

Restorasyonları tamamlanan ve devam eden Koca Kadı Camii, Hacı Mahmut Bey Camii ve Haydar Kadı Camii'ni yerinde gören heyet, çalışmaları inceledi.