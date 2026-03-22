Vakıflar Genel Müdürlüğü ramazanda kapsamlı sosyal destek faaliyetlerinde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazanda sosyal desteklerden eğitim yardımlarına, aşevlerinden gönül coğrafyasına uzanan hizmetlere kadar geniş yelpazede faaliyetlerini sürdürdü.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, martta toplam 6 bin 816 ihtiyaç sahibine muhtaç aylığı ödemesi gerçekleştirildi.

Böylece 3 bin 515 yetim veya öksüz çocuk ile 3 bin 301 engelli vatandaşa kişi başı 9 bin 089,11 lira destek sağlandı.

Eğitime verilen destekler kapsamında ise 50 bin öğrenciye burs ödemesi yapılırken, ortaöğrenim düzeyinde 40 bin öğrenciye 1750 lira, yükseköğrenimde 9 bin öğrenciye ve yabancı uyruklu 1000 öğrenciye ise kişi başı 4 bin lira destek verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen işbirliği çerçevesinde hafızlık eğitimine devam eden 3 bin 240 öğrenciye kişi başı 4 bin lira destek sağlandı.

Ayrıca İstanbul Fatih Camisi'nde yürütülen program kapsamında 45 öğrenci tarafından her sabah Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek vakıf kurucularının ruhuna hediye edildi.

Öte yandan Türkiye genelinde 75 bin 870 haneye kuru gıda kolisi ulaştırıldı. Bunun yanı sıra imaretler aracılığıyla İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Tokat'ta günlük toplam 7 bin 500 kişiye sıcak yemek hizmeti sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü, düzenli destek alan ailelerin sıcak yemeklerini ikamet adreslerine teslim etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları işbirliğinde 50 binden fazla haneye ise ilave gıda yardımı sağlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6 ülkede 13 şehir ve 15 farklı noktada iftar düzenledi

Ramazan boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Suriye'de toplam 40 bin aileye ulaştırılmak üzere 40 tır kuru gıda yardımı gönderilirken, Bosna Hersek ve Kosova'daki aşevlerine destek amacıyla 4 tır temel gıda sevk edildi.

Ramazan boyunca Türkiye genelinde 81 ilde 150'den fazla noktada düzenlenen iftar programlarında günlük yaklaşık 100 bin kişi aynı sofrada buluşturan Vakıflar Genel Müdürlüğü, yaklaşık 3 milyon öğün iftar yemeği ikram etti.

Öte yandan yurt dışında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde günlük 500 kişilik, Bosna Hersek'te günlük 670 kişilik, Kosova'da günlük 500 kişilik, Kuzey Makedonya'da günlük 350 kişilik, Bulgaristan'da günlük 400 kişilik ve Filistin Gazze'de günlük 10 bin kişilik olmak üzere, 6 ülkede 13 şehir ve 15 farklı noktada düzenlenen iftar organizasyonlarında günlük 12 bin 270 kişi aynı sofrada buluştu.

Programlar kapsamında toplam 357 bin 780 öğün ikram yapıldı.

Ramazan Bayramı kapsamında ise Türkiye genelinde 26 bin öksüz veya yetim çocuğa kişi başı 5 bin lira değerinde bayramlık kıyafet ve ayakkabı desteği sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Makedonya'da ise 110 ihtiyaç sahibi çocuğa 100 avro değerinde bayramlık yardımında bulunuldu.

Öte yandan, idrak edilen Kadir Gecesi'nde, 81 ilde 106 noktada Mevlid-i Şerif programları düzenlenerek, programlara katılan 145 bin 500 vatandaşa sıcak salep ikram edildi.