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Vakıflar Genel Müdürlüğü Nilüfer'de görme engellilere baston ve Braille Kur'an verdi

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bursa Nilüfer'deki Kur'an kursunda eğitim gören görme engelli kursiyerlere baston ve Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim hediye etti. Programda kursiyerlere görme engelli bastonu ve Braille alfabesiyle yazılı Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kur'an kursunda eğitim gören görme engelli kursiyerlere baston ve Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki Nilüfer Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programda, kursiyerlere görme engelli bastonu ve Braille alfabesiyle yazılı Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Açıklamada, misafirperverliği dolayısıyla Nilüfer İlçe Müftüsü Şakir Şahin'e, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaları dolayısıyla Trabzon Dini Yüksek İhtisas Müdür Yardımcısı Hamza Kaya ile eğitim görevlisi Bünyamin Öztürk'e teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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