6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Rahatlatan açıklama geldi! İşte 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
Almanya'dan 'Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği' iddiasına yalanlama

Türkiye'ye "Eurofighter" satılmayacak mı? Almanya son noktayı koydu
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Depremzede İstanbullulara Sıcak İkram

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Depremzede İstanbullulara Sıcak İkram
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından dışarıda kalan vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sıcak çorba, ekmek ve su ikramı yapılacak. İkramlar 21.00'den itibaren başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara ikramda bulunulacağını bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem ihtimali endişesiyle geceyi dışarıda geçirecek İstanbullu vatandaşlarımıza Vakıflardan bir sıcak çorba." ifadesine yer verildi.

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı ve Rami Kütüphanesi'nde vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikram edilecek.

İkramlar 21.00'den sonra başlayacak ve gece boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.