Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Depremzede İstanbullulara Sıcak İkram
İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından dışarıda kalan vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sıcak çorba, ekmek ve su ikramı yapılacak. İkramlar 21.00'den itibaren başlayacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara ikramda bulunulacağını bildirdi.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem ihtimali endişesiyle geceyi dışarıda geçirecek İstanbullu vatandaşlarımıza Vakıflardan bir sıcak çorba." ifadesine yer verildi.
Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı ve Rami Kütüphanesi'nde vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikram edilecek.
İkramlar 21.00'den sonra başlayacak ve gece boyunca devam edecek.
Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel