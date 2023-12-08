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Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursiyerleri Boğaz Turunda Buluştu

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Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs imkanı sağladığı 250 öğrenci için Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde Boğaz turu düzenlendi. Etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra psikolog ve programcı Sıtkı Aslanhan, Yalova Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Latif Bakış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları katıldı. Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, programda yaptığı konuşmada vefa ve sorumluluk değerlerinin önemine vurgu yaparak, vakıfların bu değerler üzerine kurulduğunu belirtti. Psikolog Sıtkı Aslanhan ise gençlere sorumluluk almanın ve hedef belirlemenin önemini anlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs imkanı sağladığı 250 öğrenci için Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde Boğaz turu düzenlendi.

Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy'un ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra psikolog ve programcı Sıtkı Aslanhan, Yalova Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Latif Bakış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Özsoy, programdaki konuşmasında, bu toprakların vefa ve sorumluluk değerleri ile harmanlandığını, vakıfların da bu iki değer üzerine kurulduğunu, hem geçmişe vefa hem de geleceğe sorumluluk bilinci ile yaklaşıldığını söyledi.

Psikolog Sıtkı Aslanhan da gençlere sorumluluk alındığı ve hedefe belli bir eylem konulduğu takdirde huzurlu ve mutlu bir hayat yaşanacağını anlattı.

Bu çağda bireylerin hem çevresinden hem de kendi düşünce ve duygularından kopuk yaşamaya başlayarak tek başına kaldığını belirten Aslanhan, daha sonra genç okuyucularına kitap imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Sıtkı Aslanhan Üsküdar Yalova Kültür Eğitim Güncel Haberler

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