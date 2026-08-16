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Vakıfköy'de Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Vakıfköy'de Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Türkiye'nin tek Ermeni köyü Vakıfköy'de, Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinle Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayine yurt içi ve dışından çok sayıda Ermeni katıldı. Bağ bozumunun ardından üzümler için bereket duası edildi, katılımcılara yöresel hırisi ikram edildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde, ' Meryem Ana Yortusu' ve 'Üzüm Bayramı' kutlandı.

Türkiye'nin tek Ermeni köyü olarak bilinen ve Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen Hatay'ın Samandağ ilçesi Vakıfköy'deki Meryem Ana Kilisesi'nde, 'Meryem Ana Yortusu' ve 'Üzüm Bayramı' dolayısıyla ayin düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da yer aldı.

Samandağ, Antakya, İskenderun ve yurt dışından çok sayıda Ermeni vatandaşın katıldığı ayinde ilahiler söylendi, dualar edildi. Bağ bozumunun ardından üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için de yılın bereketli geçmesi adına dua okundu. Kazanlarda pişirilen yöresel hırisi de ayine katılanlara ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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