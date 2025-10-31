VakıfBank Sanat Galerisi, Ara Güler sergisiyle açıldı

Haberler

VakıfBank Sanat Galerisi, İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlüğünde faaliyete geçti.

Galeri, 2018 yılında hayatını kaybeden, dünya çapında üne sahip fotoğraf muhabiri Ara Güler'in eserlerinden oluşan sergiyle ziyarete açıldı.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem, Varlık Fonu Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Doğuş Grup Başkanı Ferit Şahenk, oyuncu Tolga Sarıtaş ve VakıfBank Kadın Voleybol Takımı kaptanı Zehra Güneş'in yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Ara Güler'in 114 fotoğrafının yer aldığı sergi 3 ay boyunca ziyarete açık olacak

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Nezahat Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide Ara Güler'in 114 fotoğrafının yer aldığını belirterek, "Bu eserlerin tamamı aslında İstanbul fotoğrafları. Genel olarak da Ara Bey'in Eminönü, Karaköy ve Beyoğlu'nda çokça dolaştığı yerler... Üsküdar'dan da fotoğraflarımız var." dedi.

Saraç, sergideki fotoğrafların ağırlıklı olarak 1950-1960'lı yıllara ait olduğunu dile getirerek, Ara Güler'in 1990'lara kadar çektiği karelerin de sergide görülebileceğini söyledi.

Ara Güler Müzesi olarak VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışı için sergiyi organize ettiklerini anlatan Saraç, "Çok güzel bir ekiple keyifli bir çalışma yaptık. İstanbul Finans Merkezi içerisinde 3 ay boyunca bu sergi izlenebilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
