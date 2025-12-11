Vakıf taşınmazlarının idaresine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Vakıf Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği uyarınca, vakıf taşınmazlarının tahmini bedel tespiti esas alınarak satış, kiralama, irtifak hakkı ve mal değişimi işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"Vakıf Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait akar niteliğindeki taşınmazlar ile mazbut vakıflara ait olup Vakıflar Genel Müdürlüğünce değerlendirilmeyen veya işlev verilmeyen hayrat taşınmazlar veya üzerindeki yapıları kapsıyor.

Yönetmelikle, vakıf taşınmazlarının tahmini bedel tespiti esas alınarak satış, kiralama, irtifak hakkı ve mal değişimi işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, taşınmazlara ilişkin tapu sicilinde tescil işlemleri, Genel Müdürlükçe verilecek izin çerçevesinde, Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürü veya görevlendireceği personel tarafından gerçekleştirilecek.

Merkezde Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından görevlendirilecek Genel Müdür Yardımcısı, taşrada Bölge Müdürü ihale yetkilisi olarak görev yapacak.

Satış, mal değişimi, irtifak hakkı tesisinde ya da kiralamalarda, taşınmazın rayiç değeri, emlak vergisi değeri veya asgari arsa değerleri üzerinden tahmini bedel belirlenecek.

Bu bedel, satış veya mal değişiminde, binalar için emlak vergi değerinden, arsa ve araziler için asgari ölçüde arsa veya arazi metrekare birim değerinin yüz ölçümü ile çarpımı sonucu elde edilecek değerden tespit edilecek.

Üzerinde yapı ve tesis bulunan taşınmazlar hakkında oluşturulacak irtifak haklarında ilk yıl için taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 10'undan, boş olan ve üzerinde yapı veya tesis yapılması öngörülen taşınmazlar hakkında tesis edilecek irtifak haklarında ise ilk yıl için taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 5'inden az olmayacak şekilde takdir edilecek.

İhaleye katılım şartları

İhalelere katılacakların, yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres veya elektronik tebligat adresi göstermeleri, gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ve merkezi sicil kayıt sistemi numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna tutulan işler haricinde geçici teminatı yatırmış olmaları, idarece işin gereğine göre tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri gerekiyor.

İhale komisyonlarına ihale yetkilisince idare personeli arasından, biri başkan, ikisi işin uzmanı ve biri mali konularda uzman olması şartıyla ve komisyon toplam üye sayısı tek sayı olmak üzere en az 5 kişi görevlendirilecek.

İdare tarafından gerekli görülmesi halinde komisyona katılmak üzere başka kamu kurum ve kuruluşlardan personel de görevlendirilebilecek.

Yönetmelik kapsamında, ihalelerde, kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, pazarlık usulü, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü uygulanacak.

İdare, yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların satışında ve mal değişiminde, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan, mal değişimi yapılan, kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazları teslim etmekle yükümlü olacak.

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müşteri, sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde 10 gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilecek. Bu takdirde teminat geri verilecek.

İhale sonucu satış, kiralama, irtifak ya da mal değişiminde idare, taşınmazı teslim etmek, alıcı ve istekliler ise şartnamede belirtilen süre ve şartlara göre yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olacak.

İhaleler sözleşmeye bağlanacak

Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler sözleşmeye bağlanacak. Sözleşme, ihale yetkilisi tarafından imzalanacak. Satış, mal değişimi ve irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin işlemlerde ayrıca tapu müdürlüğünde resmi senet düzenlenecek.

Peşin satışlarda ve mal değişimi işlemlerinde sözleşme yapılması zorunlu olmayacak.

Mülkiyeti Genel Müdürlük ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait akar niteliğindeki taşınmazlar, mazbut vakıflara ait olup Genel Müdürlükçe değerlendirilmeyen veya işlev verilmeyen hayrat taşınmazlar veya üzerindeki yapıların kira süresi, azami 5 yıl olacak.

Ancak, bu süre Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile 10 yıla kadar belirlenebilecek. Yapım karşılığı uzun süreli kiralamalarda yapım bedeli göz önüne alınarak kira süresi Genel Müdürün onayı ile 20 yıla, Meclis kararı ile 49 yıla kadar tespit edilebilecek.

Geçmişe dönük en fazla 5 yıl için ecrimisil talep edilecek

Kiraya verilmeyen ve irtifak tesis edilmeyen taşınmazlarda fiili kullanım veya işgal tespit edilirse, idarece işgal ve kullanım durumu mahallinde tespit edilecek, geçmişe dönük en fazla 5 yıl için tazminat yani ecrimisil talep edilecek.

Tahliye ve gerekli yasal işlemler sonucunda taşınmazın idareye geri alınması sağlanacak. Kira sözleşmesi, sürenin bitimiyle herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sona erecek.

Valilikçe tahliye

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların, yapım karşılığı uzun süreli kira sözleşmeleri hariç olmak üzere, kiralamalarında, sözleşme süresi içinde 3 aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlükçe kiracıya bir ihtarname tebliğ ettirilecek.

Tebliğde, kira bedelinin tamamının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerektiği, aksi halde taşınmazın hiçbir hüküm ve karara bağlı olmaksızın mülki amirlikçe tahliye edileceği bildirilecek.

Öte yandan, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait vakıf kültür varlığı niteliğindeki taşınmazlar veya üzerindeki yapıların restorasyon ve onarım karşılığı kiralanması, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında bırakıldı.