Vakfıkebir'de Ağaç Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 45 yaşındaki Tahsin A. hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü.
Taşlıyatak Yaylası mevkisinde Tahsin A'nın (45) kestiği ağaç, üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Tahsin A'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aydın Gelleci - Güncel