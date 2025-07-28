Uzunköprü Kaymakamı Öğrencilere Destek İçin Tebrik Çiçeklerini Satışa Çıkardı
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, tebrik amaçlı gönderilen çiçekleri, ilçedeki 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satışa sundu. Elde edilen gelir, eğitime destek sağlamak için kullanılacak.
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, göreve başlaması dolayısıyla gönderilen tebrik çiçeklerini öğrenciler yararına satışa çıkardı.
Eğitime destek sağlamak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında makama gelen çiçekler, Telli Çeşme Meydanı'nda satılıyor.
Satıştan elde edilen gelir ilçedeki 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.
Kaymakam Köken, göreve geldiği günden bu yana gönderilen çiçekleri değerlendirmek ve öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Çiçek gönderenlere teşekkür eden Köken, elde edilen gelirin eğitimde kullanılacağını kaydetti.
Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel