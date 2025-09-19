Haberler

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde Antenatal Polikliniği Açıldı

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde Antenatal Polikliniği Açıldı
Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törende, anne adaylarının gebelik süreçlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi amacıyla Antenatal Polikliniği hizmete girdi. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uzunköprü Devlet Hastanesinde "Antenatal Polikliniği" törende hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yapılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Önemli bir polikliniği hizmete açtıklarını belirten Yıldırım, "Anne adaylarımızın gebelik süreçleri artık daha güvenli ve sağlıklı şekilde takip edilecek. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, açılışın ardından poliklinikte incelemede bulundu.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
