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Uzunköprü'de yakalanan FETÖ şüphelisi M.G. 6 yıl 3 ay cezayla aranıyordu, tutuklandı

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Uzunköprü'de yakalanan FETÖ şüphelisi M.G. 6 yıl 3 ay cezayla aranıyordu, tutuklandı
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Uzunköprü'de yasa dışı yolla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi M.G. (48), 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Aynı olayda gözaltına alınan M.A. (23) hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi M.G. (48), tutuklandı.

Hudut birliklerince ilçeye bağlı Gemici köyü kırsalında yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 2 Türk, askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin, Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) yüz taraması ve kimlik sorgulamasında, Van İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan M.G. ile Bandırma 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık', İstanbul Anadolu 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek' suçlarından istinafta dosyaları bulunan ayrıca 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, dolandırıcılık ve kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek' suçlarından birçok açık dosyası olan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan M.A. (23) oldukları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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