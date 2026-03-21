Haberler

Edirne'de asayiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzunköprü'de bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ayrıca Meriç ilçesinde köpeği çalınan kişi polise başvururken, Edirne'de bir iş yerinde yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

Uzunköprü'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

F.K. idaresindeki otomobil, Çöpköy - Hayrabolu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 3 yolcu, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayvan hırsızlığı iddiası

Meriç ilçesinde bir kişi, köpeğinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Küçük Doğanca Mahallesi'nde Ö.M, kayıp olan köpeğini bir çiftlikte gördüğünü, çiftlik sahibinden köpeğini istemesine rağmen alamadığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili tahkikata başladı.

Tabanca ele geçirildi

Edirne'de bir iş yerinde yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Barutluk Mahallesi'nde N.A'ya ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında tahkikata başlandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

Osimhen kötü haberi verdi
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu

Kamera kayıttaydı! Tıp öğrencisi feci şekilde can verdi
Çuval çuval para verecekler! Uğurcan Galatasaray'dan ayrılabilir

Hakkındaki gelişmeye sevinen de var üzülen de
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

Osimhen kötü haberi verdi
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı

3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Ailesi yıkıldı
Güney Afrika detayı bomba: Yoksa Ronaldinho'nun çocuğu mu?

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor: 2000 yılında...