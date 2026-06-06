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Edirne'de durdurulan taksiden 4 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de durdurulan taksiden 4 kaçak göçmen çıktı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir takside 4 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Organizatörün çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan takside 4 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince T.B. (53) yönetimindeki 22 T 6015 plakalı taksi, Uzunköprü-Meriç kara yolu ayrımında durduruldu. Araçta Mısır uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. T.B.'nin yapılan sorgulamasında 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama', 'Tehdit' ve 'Yaralama' suçlarından 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. T.B. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler jandarma komutanlığına götürüldü. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. T.B. işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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