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Edirne'de takside 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir takside, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Mısır uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü T.B., çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde takside 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, T.B'nin (53) kullandığı 22 T 6015 plakalı taksiyi durdurdu.

Araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Mısır uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çeşitli suçlardan 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen sürücü ise Uzunköprü Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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