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Edirne'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İ.T. (46) yönetimindeki otomobil, Değirmenci köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki E.T. (11), Y.T. (18) ve N.T. (49) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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