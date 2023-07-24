Üye Girişi
Haberler

Uzunköprü'de Ormanlık alanda korkutan yangın

Güncel Haberler

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, otluk, çalılık ve ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Uzunköprü'de Ormanlık alanda korkutan yangın

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Mescit Mahallesi mevkiinde, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, otluk, çalılık ve ağaçlık, alana sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğralar sonucu kontrol altına aldı. Bölgeye gelen TREDAŞ ekipleri de yangının elektrik kablolarına temas etmemesi için bölgede bulunan elektriği kısa süreliğine kesti. Olayda arazinin çevresinde ev ve iş yeri olmaması ise sevindirdi. Olay ile ilgili polisin inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel

Uzunköprü İtfaiye Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title