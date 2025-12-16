Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzunköprü'de gerçekleştirilen market denetimlerinde fiyat etiketleri ve ekmek gramajları kontrol edildi. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Ayrıca, Keşan Kent Müzesinde düzenlenen kaligrafi atölyesinde çocuklar yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldular.

Uzunköprü ilçesinde marketlere yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri denetimlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, fiyat etiketlerini inceledi.

Ekipler ayrıca ekmeklerin gramajlarını kontrol etti.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Müzede kaligrafi atölyesi açıldı

Keşan Kent Müzesinde kaligrafi atölyesi açıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kaligrafi sanatçısı Gülçin Kanar Şimşek rehberliğinde düzenlenen atölyede çocuklar, harflerin estetik yönünü tanıma fırsatı buldu.

Atölyeye katılan çocuklar, farklı yazı karakterleriyle yazı çalışmaları yaparak sabır, odaklanma ve yaratıcılıklarını geliştirdi.

Minikler yılbaşı süsü hazırladı

Keşan Kent Müzesinde düzenlenen Yılbaşı Süsü Atölyesi'ne katılan çocuklar yılbaşı süsleri hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar eğitmenler eşliğinde hazırladıkları süsleri etkinlik sonunda birbirlerine hediye etti.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
title