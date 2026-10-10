Haberler

Uzunköprü'de kepçe altında kaldığı iddia edilen işçi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü'de kepçe altında kaldığı iddia edilen işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir tarım fabrikasında depo bölümünde çalışan 37 yaşındaki işçi, iddiaya göre kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Kepçe operatörü E.A. olay yerinden kaçtıktan sonra emniyete teslim oldu; soruşturma sürüyor.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir tarım fabrikasında kepçenin altında kalan işçi Mutlu Yaştut (37) hayatını kaybetti.

Olay, Uzunköprü-Çanakkale kara yolu üzerindeki bir tarım fabrikasında meydana geldi. Depo bölümünde çalışan işçi Mutlu Yaştut, iddiaya göre küspe taşıyan operatör E.A.'nın (30) kullandığı kepçenin altında kaldı. E.A., paniğe kapılarak olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Yaştut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mutlu Yaştut'un cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kepçe operatörü E.A. ise bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı

Skora sinirlendi, maç bittikten 5 dakika sonra stadyumu terk etti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in eski golcüsü Okaka'dan çarpıcı itiraf: Beşiktaş beni istedi, vermediler

Süper Lig'in eski yıldızından itiraf: Beşiktaş beni istedi, vermediler
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var

Savaş kızıştı! Havalimanını vurdular: Çok sayıda yaralı var
Hürmüz Boğazı'nda büyük patlama! Süper tanker deniz mayınına çarptı

Akaryakıtı uçuran bölgede yeni kriz! Patlama sonrası tehdit ettiler
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde ilk yarı kıyamet koptu

3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde ilk yarı kıyamet koptu
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım

Okulundaki yasaklar Pınar Altuğ'un kızını isyan ettirdi

Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika

Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı