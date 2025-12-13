Haberler

Otomobiliyle yön levhası direğine çapan muhtar öldü


Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada, otomobiliyle virajı alamayan Sultanşah köyü muhtarı Samet Yıldırım (43), yön levhası direğine çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, virajı alamayıp otomobiliyle yön levhası direğine çarpan Sultanşah köyü muhtarı Samet Yıldırım (43), hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı, Demirtaş Mahallesi'nde Yeni Köprü çıkışındaki trafik ışıkları yakınında meydana geldi. Sultanşah köyü muhtarı Samet Yıldırım, otomobiliyle virajı alamayıp yol kenarındaki yön levhası direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Samet Yıldırım'ın cenazesinin bugün ikindi vakti Sultanşah köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
