Haberler

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu; 2 gözaltı

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu; 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan 2 araçta göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen sürücüler E.T. ve B.Y. gözaltına alındı. Araçlardaki 12 kaçak göçmenden 1'i yakalanırken diğerlerinin araması sürüyor.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan 2 araçta göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen sürücüler E.T. (25) ve B.Y. (26) gözaltına alındı.

Demirtaş Mahallesi'ndeki Değirmenci köyü yolunda dün saat 22.00 sıralarında, Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 araç durduruldu. Araç sürücülerinin E.T. ve B.Y. olduğu belirlendi. Denetim sırasında araçlarda bulunan 12 kaçak göçmenin karanlıktan faydalanıp otluk alandan kaçtığı belirtildi. Kaçak göçmenlerden 1'i, jandarma ekipleri tarafından yakalandı, diğerlerini arama çalışmaları ise sürüyor. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen sürücüler E.T. ve B.Y., gözaltına alındı, araçları da trafikten menedilip yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber

Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

İşte gözaltına alınan Berdan Mardini'nin savunması
Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda

Süper Lig efsanesinden veda! Tam 13 yıl sonra takımından ayrıldı

Taliban'dan devlet memurlarına akıllı telefon yasağı

Taliban'dan büyük yasak: Uymayan yandı!
16 milyar TL'lik 'La Casa De Samsun' davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum

16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı