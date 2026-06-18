Edirne'de kaçak göçmen operasyonu; 2 gözaltı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan 2 araçta göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen sürücüler E.T. (25) ve B.Y. (26) gözaltına alındı.

Demirtaş Mahallesi'ndeki Değirmenci köyü yolunda dün saat 22.00 sıralarında, Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 araç durduruldu. Araç sürücülerinin E.T. ve B.Y. olduğu belirlendi. Denetim sırasında araçlarda bulunan 12 kaçak göçmenin karanlıktan faydalanıp otluk alandan kaçtığı belirtildi. Kaçak göçmenlerden 1'i, jandarma ekipleri tarafından yakalandı, diğerlerini arama çalışmaları ise sürüyor. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen sürücüler E.T. ve B.Y., gözaltına alındı, araçları da trafikten menedilip yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı