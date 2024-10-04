Üye Girişi
Haberler

Uzunköprü'de Firari Hükümlü Yakalandı, İpsala'da Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü'de dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 20 yıl 5 ay cezası bulunan firari hükümlü G.K. yakalandı. Aynı gün İpsala'da düzenlenen operasyonda bir araçta tüfek, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Uzunköprü ilçesinde hakkında 20 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık", "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 20 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan G.K. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İpsala'da tüfek, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi

İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta tüfek, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri F.C'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Dolandırıcılık Uzunköprü Güvenlik 3-sayfa Güncel İpsala Hukuk

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BORSADA SON DURUM | 4 Ekim borsada son durum nedir? Borsa düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? 4 Ekim güncel altın fiyatları! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir? Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Hayvan hakları neler? SON DAKİKA: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu sorgula! MÜGE ANLI CANLI YAYIN 4 EKİM | ATV canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak 2024? Hakan Aysev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hakan Aysev kaç yaşında, nereli? Hakan Aysev biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
title