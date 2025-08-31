Uzunköprü'de Firari Hükümlü ve Alkollü Sürücü Yakalandı
Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, park halindeki şehirler arası otobüste dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü M.E.T.'yi yakaladı. Ayrıca, plakasız motosiklet süren alkollü sürücüye ceza kesildi ve bir şüpheli üzerinde tabanca ile gözaltına alındı.
Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü otobüste yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt istasyonunda park halindeki şehirler arası otobüsü denetledi.
Kimlik kontrolünde "dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.E.T. yakalandı.
Firari hükümlü jandarma karakoluna götürüldü.
Alkollü sürücüye ceza uygulandı
Uzunköprü ilçesinde, alkollü motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırcasalih beldesinde plakasız motosikleti durdurdu.
Sürücü R.A'nın alkollü olduğu tespit edildi.
R.A'ya ceza uygulandı, motosiklet otoparka çekildi.
Üzerinde tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Uzunköprü ilçesinde, üzerinde kuru sıkı tabanca ve fişekleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'nde S.D'nin üzerini aradı.
Şüphelinin üzerinde kuru sıkı tabanca ve 22 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
S.D. gözaltına alındı.