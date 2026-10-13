Uzunköprü'de durdurulan B.E., üzerinde 568 sentetik hap bulununca gözaltına alındı

Uzunköprü'de durdurulan B.E., üzerinde 568 sentetik hap bulununca gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma, Kavak Mahallesi'ndeki Pehlivanköy yol ayrımında durumundan şüphelendiği B.E.'yi durdurdu. B.E.'nin üzerinde 10 kutu içinde 568 sentetik hap ele geçirildi ve B.E. gözaltına alındı.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde üzerinde 568 sentetik hap ele geçirilen B.E. (32) gözaltına alındı.
İl Jandarma ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak Mahallesi'ndeki Pehlivanköy yol ayrımında durumundan şüphelendiği B.E.'yi durdurdu. B.E.'nin üzerinde yapılan aramada 10 kutu içerisinde 568 sentetik hap ele geçirildi. B.E., gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı