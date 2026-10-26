Uzunköprü'de cinsel istismardan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Uzunköprü'de cinsel istismardan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Değirmenci köyünde jandarmanın denetiminde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce Değirmenci köyünde yapılan denetimde çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ü. yakalandı.
A.Ü. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA