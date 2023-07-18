Uzunköprü'de 4 Kişinin Öldürülmesi Davasında Savcıdan Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası İstendi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 kişilik ailenin evlerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Berk Erdoğan (26), hakkında mütalaasını veren savcı, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, 29 Mart 2022 sabahı kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.