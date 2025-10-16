Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'e Mermi Gönderen İki Şüpheli Gözaltında
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Belediye Başkanı Ediz Martin'e mermi göndererek tehdit eden iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Tehdit' ve 'Uyuşturucu kullanma ve satma' suçlarından adliyeye sevk edildi.
EDİRNE'de Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'e mermi göndererek tehdit ettiği tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, kendisine mermi gönderilerek tehdit edildiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet sonrası harekete geçen polis, Martin'i tehdit ettiği tespit edilen F.Ö. ve S.K.'yi yakaladı. Haklarında 'Tehdit' ile 'Uyuşturucu kullanma ve satma' suçlarından işlem başlatılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel