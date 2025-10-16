Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'e Mermi Gönderen İki Şüpheli Gözaltında

EDİRNE'de Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'e mermi göndererek tehdit ettiği tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, kendisine mermi gönderilerek tehdit edildiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet sonrası harekete geçen polis, Martin'i tehdit ettiği tespit edilen F.Ö. ve S.K.'yi yakaladı. Haklarında 'Tehdit' ile 'Uyuşturucu kullanma ve satma' suçlarından işlem başlatılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.