Uzungöl'de Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Uzungöl'de Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'in cansız bedenine ulaşıldı. Aileyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşen çocuğun cenazesi, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için çalışma yapıldı.

Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.

Çocuğun cenazesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekiplerince dereye düştüğü yerden yaklaşık 2,2 kilometre aşağıda bulundu.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

"Olayla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır"

Valilikten yapılan açıklamada, Faisal Ramzi Alshaikh'nin cenazesinin, yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları neticesinde akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 2 bin 200 metre aşağıda bulunduğu belirtildi.

Cenazenin bulunmasının ardından Vali Aziz Yıldırım'ın, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçerek hem büyükelçiliği bilgilendirdiği hem de acılı aileye taziye dileklerini ilettiği vurgulanan açıklamada, "Olayla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Evladını kaybeden aileye sabır ve başsağlığı, olayda görev alan tüm ekiplerimize ise özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz da cenazenin bulunduğu yere gelerek son duruma ilişkin bilgi aldı.

Sapmaz, "Evladımız, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre sonrasında bir taşın altında bulundu. Bundan sonra ilk etapta savcılığımızın süreci olacak. Sonrasında ailemizin talepleri doğrultusunda cenaze işlemlerine başlanacak. Evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Vali Yıldırım'dan acılı aileye taziye ziyareti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gelerek, çocuğun babası Abdülgani Ramzi Alshaikh'e baş sağlığı diledi.

Yaşanan elim olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Yıldırım, olayın ilk anından itibaren yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin aileye bilgi verdi, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gezmek için Trabzon'a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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