Çaykara'da Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla Şehit Mehmet Aygün İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda kermes gerçekleştirildi. Kermeste yiyecek ve hediyelik eşyalar yer alarak, Kaymakam Ali Sapmaz ve Belediye Başkanı Hanefi Tok'un katılımıyla düzenlendi. Elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek.
Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel