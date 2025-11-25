Haberler

Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurlarından Siyasi Partilere Ziyaret

Güncelleme:
Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yıllardır çözülmemesi üzerine mağdur olan hak sahipleri, kira desteklerinin artırılması için siyasi parti temsilcilerini ziyaret etti. 12 bin liralık kira desteğinin yetersiz olduğunu belirten hak sahipleri, talep ettikleri artışın 25 bin lira olmasını istiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yıllardır çözüme kavuşmaması üzerine mağdur olan hak sahipleri, kentteki siyasi parti temsilcilerini ziyaret edip kira desteğinin artması için destek istedi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, kira destek bedellerinin günün koşullarına göre artırılması için İzmir'deki siyasi partileri ziyaret ederek destek talebinde bulunduklarını belirtti.

Artan kiralar karşısında mevcut 12 bin liralık kira desteğinin yetersiz kaldığını, bu rakamın 25 bin liraya çıkarılmasını istediklerini ifade eden Uslu, AK Parti, MHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi'ni ziyaret ettiklerini kaydetti.

Uslu, CHP'den randevu taleplerine dönüş olmadığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"CHP'nin yeni İzmir İl Başkanı'ndan randevu talep etmemize rağmen günlerdir dönüş yapılmadı. Hak sahipleri olarak bu tutumu, yıllardır çözülemeyen sorunlarımızın merkezinde yer alan bu işin baş mimarı olan CHP ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin bağlı olduğu siyasi partiden en azından dinleme nezaketi beklerdik ancak maalesef kapılar bize yine kapalı kaldı."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
