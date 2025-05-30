Uzundere'de Toprak Kayması Sonrası Acil Durum Koordinasyon Toplantısı

Uzundere'de Toprak Kayması Sonrası Acil Durum Koordinasyon Toplantısı
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantıda, heyelan bölgesinde önlemler alındı ve ağır hasarlı konutların tahliye süreci belirlendi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sebebiyle oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda, insanların can ve mal emniyetine ilişkin yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çağlayan Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta meydana gelen toprak kayması sebebiyle birçok kurumun katılımı ile oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna, Vali Mustafa Çiftçi başkanlık etti.

Kurulda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü jeoloji mühendisleri tarafından ikinci bir emre kadar her gün heyelan bölgesinde hareketliliğin olup olmadığı konusunda ölçüm yapılmasına karar verildi.

AFAD ile Uzundere Kaymakamlığı tarafından ağır hasarlı olup girilemeyen konutların yerine uygun alanda konteyner kurulması kararlaştırılırken tahliye edilen 38 konutun bir süre daha kullanılmayacağı açıklandı.

Heyelanın meydana geldiği bölgede Uzundere Belediyesi tarafından herhangi bir yapılaşmanın olmaması hususunda da karar alınan kurulda, sera ve ekili alanlara sulama yapılırken heyelan tetikleyici yöntemlerden kaçınılması konusunda da vatandaşların bilinçlendirileceği belirtildi.

Tortum Çayı'ndaki mevcut su debisinin çok yüksek değerde olması ve heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle bölgede çalışma yapılamayacağı, çözüm olarak ise can ve mal emniyeti sağlandıktan sonra Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çayın topuk kısmına büyük ta? kütleleri ile set yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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