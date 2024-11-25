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Uzundere'de Karla Yapılan Eğlenceli Çağ Kebabı

Uzundere'de Karla Yapılan Eğlenceli Çağ Kebabı
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Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Şelale İlk Orta Okulu Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, yoğun kar yağışını fırsata çevirerek kardan çağ kebabı yaptı ve kardan ev inşa etti. Bu yaratıcı ve eğlenceli aktiviteleriyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Uzundere'de kardan cağ keyfi

İbrahim Turan'dan güldüren mesaj

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Şelale İlk Orta Okulu Müdür yardımcısı İbrahim Turan, yoğun kar yağışını fırsata çevirerek hem güldürdü hem de Erzurum'un geleneksel lezzetini hatırlattı.

Turan, kardan yaptığı çağ kebabıyla dikkat çekti. Çağ kebabının Erzurum'a ait olduğunu vurgulamak isteyen Turan, karla şekillendirdiği "kar cağını" altına ateş yakarak servis etti. Çağ kebabını kar birikintisinden kesip yiyormuş gibi yapan Turan, bu dikkat çekici fikriyle izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Kardan ev de yaptı

İbrahim Turan, çağ kebabının ardından kardan bir ev inşa ederek ilçe sakinlerine eğlenceli bir mesaj verdi. Karın bir zorluktan öte, güzel fikirlerle keyifli hale dönüştürülebileceğini gösterdi.

Bu ilginç ve esprili anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İbrahim Turan'ın hem çağ kebabı hem de kardan evi, Erzurum'un kültürünü ve karla mücadelesini eğlenceli bir şekilde birleştirerek takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel
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