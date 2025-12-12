Haberler

Giresun'daki trafik kazasında ölen dayı ve yeğenin cenazesi defnedildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye devrilen otomobilde hayatını kaybeden sürücü Emin Yılmaz ve dayısı Raif Şimşek için cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok vatandaş ve yerel yöneticiler katıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye devrilen otomobilde hayatını kaybeden dayı ve yeğenin cenazesi toprağa verildi.

Kovanlık-Aydındere yolunda dün 28 ES 850 plakalı otomobilin dereye devrilmesi sonucu ölen sürücü Emin Yılmaz (41) ve dayısı Raif Şimşek (61) için Serpiye Hanım Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Yılmaz ve Şimşek'in yakınlarının yanı sıra Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Teyyaradüze Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Raif Şimşek'in, vefat eden annesi Ayşe Şimşek için beraberindeki yeğeni Emin Yılmaz ile mezar yeri bakmaya giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Emin Yılmaz'ın ise kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 28 yıl önce 11 Aralık'ta vefat eden babasının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

