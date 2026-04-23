Uzmanlar: Rusya'nın Eskiyen Termal Enerji Altyapısına Acilen Yatırım Yapılmalı
ST. PETERSBURG, 23 Nisan (Xinhua) -- 2026 Rusya Uluslararası Enerji Forumu kapsamında Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen sergi, 22 Nisan 2026. 2026 Rusya Uluslararası Enerji Forumu, çarşamba günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı.
2026 Rusya Uluslararası Enerji Forumu, çarşamba günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı. Foruma katılan sektör uzmanları, Rusya'nın eskiyen termik enerji altyapısının enerji güvenliğinin sürdürülebilmesi için acil yatırıma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. (Fotoğraf: Irina Motina/Xinhua)
Kaynak: Xinhua