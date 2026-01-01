Afet öncesi ve sonrası için eğitilen çocuklar öğrendiklerini daha kolay uyguluyor

Afet yönetimi ve farkındalık eğitimi konusunda akademik çalışmalarını ve eğitimlerini sürdüren uzmanlar, küçük yaşta verilen eğitimlerin çocukların afet anlarında daha bilinçli ve katılımcı hareket etmelerini sağladığını belirtti.

Bir programa katılmak için Bursa'ya gelen Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vildan Oral, AA muhabirine, çocukların ve toplumun farklı kesimlerinin afet riski ve yönetimi alanında daha aktif hale getirilmeleri gerektiğini söyledi.

Özellikle Asya'da daha çok uygulanan toplum tabanlı afet uygulamalarının Türkiye'de daha faydalı olacağını vurgulayan Oral, "Şu anda yetişkinlere verilen eğitimler ile çocuklarınki benzerlik gösteriyor. Bunların yeniden dizayn edilmesi ve toplumun her kesiminin bu sürece dahil edilmesi gerekiyor." dedi.

Vildan Oral, engelli bireylerin de afet sürecinde aktif rol almaları gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Özel gereksinimli bireyler olarak konumlandırdığımız kişilerin, yaşlıların, sosyoekonomik düzeyi daha düşük olan bireylerin ve göçmen grupların afet eğitimine ve afet risk yönetimi yaklaşımlarına erişiminin eşit derecede sunulmasını istiyoruz. Bence çocuklar bizlerden çok daha güçlü. Güvenli alanların tespitini daha iyi yapabiliyorlar ve öğrendikleri bir şeyi uzun yıllar boyunca aktarabiliyorlar. Afetler için güvenli alanların tespitini ve güvenli davranışları çocuklukta öğrendikleri takdirde ileride hayatlarında uygulayacaklardır. Belki çocuklarına ve torunlarına da öğreteceklerdir. Yeni bir nesli afet eğitimli, afetlere ilişkin güvenlik kültürüne sahip olarak yetiştirirsek birden fazla nesli kurtarabileceğimizi düşünüyorum."

"Çocukların çok başarılı olabileceğini düşünüyorum"

Çocuklarla iletişim noktasında özellikle profesyonellerin belli eğitimlere tabi tutulması gerektiğini anlatan Oral, şunları kaydetti:

"Çocukların afetlerde kahraman olarak rol üstlenebileceği yerler çok fazla. Oyunlar da bu şekilde dizayn edilebiliyor. Çocukları, afette kahraman olarak rol alan, birebir müdahalede bulunan, belki yakın çevresinde belki ailesini kurtaran bir yapıya dönüştürmek mümkün. Geçmişte bunun örnekleri de var. Türkiye için de var. Bir yangında sadece 112'yi araması gerektiğini bilen bir çocuğun bütün ailesini kurtardığı vakalarımız yaşandı. Çocukların, onlara öğretildiği takdirde çok başarılı olabileceğini düşünüyorum."

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Afete Hazırlık Laboratuvarında görevli jeofizik yüksek mühendisi Alev Topçular ise her hafta iki gün İstanbul ve yakın çevresindeki okullarda çocuklara afet eğitimi verdiklerini anlattı.

Daha fazla öğrenciye eğitim vermeye gayret gösterdiklerini belirten Topçular, "Anne, baba, öğretmen ve yakın çevresi ne kadar çok bilgili ve konuya hakimse çocuklar da o kadar bilinçli oluyor. Bize gelen çocuklarımızda bunu fark edebiliyoruz. Ailede öğrenen çocuk daha bilinçli oluyor." ifadesini kullandı.

Topçular, istenilen düzeyde verilen afet eğitimlerinin artması gerektiğine işaret ederek, sıklıkla yapılan tatbikatların da kriz bilincinin oluşmasında ve afet sırasında ne yapılması gerektiği noktasında önemli bir unsur olduğunu dile getirdi.