GKRY'de sefere hazırlanan uçağa bomba ihbarı yapılması üzerine yolcular tahliye edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'ndan sefere hazırlanan bir yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbar yapılması üzerine yolcularının tahliye edildiği bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Larnaka kentinden İtalya'ya gitmek üzere pist başında sefere hazırlanan bir yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbar yapıldı.

Gelen ihbar üzerine uçak pist başından geri döndürülüp tekrar aprona çekilerek yolcular tahliye edildi.

Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA