Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama HATAY'ın Altınözü ilçesinde, araçta başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulunan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan'ın (27) cinayet şüphelisi olarak meslektaşı Cihan Y. (35) tutuklandı. HATAY'ın Altınözü ilçesinde, araçta başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulunan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan'ın (27) cinayet şüphelisi olarak meslektaşı Cihan Y. (35) tutuklandı. Altınözü Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, 31 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında, Kamberli Mahallesi'nde 31 ADN 840 plakalı kiralık otomobilde başından vurularak öldürülmüş bulundu. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Hüseyin Özkan'ın cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.Soruşturma kapsamında Altınözü Personel Lojmanları'nda görevli uzman çavuş Cihan Y., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Cihan Y.'nin, çalışma odasındaki çekmecesinde Hüseyin Özkan'ın olay yerinde bulunamayan cep telefonu ele geçirildi. Özkan ile aralarında para anlaşmazlığı olduğu belirlenen Cihan Y., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Hüseyin Özkan Altınözü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.